نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة العرقية والمتظاهرين إلى البدء في حوار كخطوة عاجلة للتخفيف من حدة التوتر .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في بيان: “يتابع الأمين العام للأمم المتحدة عن كثب التطورات في العراق، ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد”.

وفقا لدوجاريك، شدد الأمين العام أيضا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق إنسانية أساسية يجب احترامها.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وقد بلغ عدد القتلى في المظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي 65 قتيلا ونحو 2000 جريحا.

المصدر: نوفوستي