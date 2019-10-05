ليبيا – أكدت وسائل إعلام بأن أحد أبرز مهربي البشر على مستوى العالم شارك عام 2017 في اجتماع دولي خاص بمسألة منع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.

صحيفة Avvenire الإيطالية نشرت أمس الجمعة وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” صور تؤكد أن عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ “البيدجا” حضر لقاء جمع في صقلية في 11 مايو 2017 مسؤولين إيطاليين ووفداً من خفر السواحل الليبي ومسؤولين من شمال إفريقيا يمثلون عدد من المنظمات الإغاثية.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر حضر الاجتماع المنعقد في مركز كارا دي مينيو لإيواء اللاجئين أن “البيدجا” شارك فيه بصفة “قيادي في خفر السواحل الليبي” وطلب من السلطات الإيطالية تمويلاً لتنظيم “استقبال المهاجرين” في ليبيا.

وبعد شهر فقط من ذلك ذكر اسم “البيجا” في تقرير أممي حيث تم وصفه بأنه مهرب بشر عنيف يتحمل المسؤولية عن حالات إطلاق الرصاص في البحر ويتزعم عصابة إجرامية تنشط في منطقة الزاوية شمال غربي طرابلس.

كما عقد هذا الاجتماع عقب توقيع وزير الداخلية الإيطالي حينئذ ماركو مينيتي مذكرة تعاون مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تخص التعامل بين خفر السواحل الليبي والإيطالي.

وأتاحت هذه الاتفاقية المثيرة للجدل لخفر السواحل الليبي الحق في اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا حيث تعرض بعضهم حسب وكالات أممية للتعذيب والتحرش فيما شددت إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية المطلة على المتوسط سياساتها إزاء المنظمات الإغاثية التي عملت سفنها في البحر على إنقاذ المهاجرين.

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