انجلترا – انتزع فريق ليفربول فوزا بشق الأنفس من ضيفه ليستر سيتي (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف التقدم “للريدز”، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وأدرك اللاعب جيمس ماديسون التعادل لفريق ليستر سيتي، في الدقيقة 80.

ومن ثم سجل اللاعب جيمس ميلنر هدف فوز “الريدز” من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “أنفيلد”.

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لتدخل عنيف من قبل لاعب ليستر سيتي البديل، حمزة تشودري، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، خرج على إثره من الملعب وهو يعاني من آلام في ساقه اليسرى.

وواصل فريق ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته محققا الفوز الثامن، ويتربع على عرش صدارة “البريمير ليغ” بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة.

بينما توقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة، وبقي في المرتبة الثالثة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT