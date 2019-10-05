ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيله 60 حالة مصابة بـ “اللشمانيا” الجلدية و44 تشكو من متلازمة اليرقان و47 من إسهال مدم بين 16 و 22 من سبتمبر الماضي.

المركز أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن أسباب هذه الأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، مشيراً إلى أن هناك ارتفاع في عدد حالات الحرارة والطفح الجلدي التي بلغت 32 حالة كما سجلت 14 إصابة بالسعال الديكي وإصابة 8 حالات بالسحايا.

يشار إلى أن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار توقع الأسبوع الماضي زيادة حالات الإصابة بمرض اللشمانيا الجلدية إذا لم تتوفر الأدوية لعلاجه واستمر توقف برنامج مكافحته.