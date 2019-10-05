مدريد – يستعد ملايين الناخبين في البرتغال للتوجه إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للتصويت في الانتخابات العامة.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في انتخابات البرتغال العامة في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (GMT+1)، وتنتهي في الساعة السابعة مساء.

وسيختار الناخبون في البرتغال نواب البرلمان الذي يضم 230 مقعدا.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم الحزب الاشتراكي المشارك حاليًا في حكومة الأقلية.

ورغم استبعاد فوز الحزب الاشتراكي بالأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يرفع عدد نوابه من 86 إلى 115.

وينافس 21 حزب في انتخابات الأحد، ويتوقع أن يتمكن 6 منهم من دخول البرلمان.

الأناضول