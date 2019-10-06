إيران تؤكد أنها ستلجأ إلى “كل الوسائل الممكنة” لتصدير نفطها

إيران تؤكد أنها ستلجأ إلى “كل الوسائل الممكنة” لتصدير نفطها

إيران – اكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن بلاده ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفا أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.

وأكد الوزير في تصريحات نقلها موقع وزارته، اليوم الأحد، أن طهران “لن ترضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران”.

وتأتي تصريحات زنغنه بعد أيام من اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بنقض وعدها بعدم تسليم شحنة النفط التي كانت تحملها ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا” إلى سوريا، مشيرا إلى ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي طهران على هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن صادرات إيران من النفط الخام تقلصت بأكثر من 80 بالمئة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها عقب انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي من اتفاق 2015 النووي بين إيران والقوى العالمية.

المصدر: وكالات