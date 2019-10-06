ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة عن تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي أربع غارات إستهدفت من خلالها عدداً من المواقع العسكرية بمدينة سرت ، مبينةً بأن الاهداف كانت عبارة عن مخازن يستعملها مسلحي الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر .
شعبة الاعلام الحربي كشفت على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الإستطلاع والإستهداف أصبحت أفضل مما سبق .
كما أكد الاعلام الحربي في ختام ايجازه بأن السلاح الجوي بات يسيطرعلى كافة مناطق العمليات ، كاشفاً على أن كل العمليات والطلعات الجوية تتم بدعمٍ وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر .