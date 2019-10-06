القاهرة – اصدرت جامعة الدول العربية، بيانا بشأن التظاهرات التي يشهدها العراق.

وقال الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط في بيان له انه “يتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق، وبشكل خاص حالة التصعيد المصاحبة للمظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن، منذ الأول من تشرين الأول الجاري”.

واعرب ابو الغيط عن اسفه لـ”سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين، وكذلك من قوات الأمن العراقية”، لافتا الى انه “يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر”.

وجدّد ابو الغيط تأكيد دعمها الكامل لـ”العراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد”.