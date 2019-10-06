ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج يحاول الزج بتركيا وقطر في أزمة البلاد، مؤكداً رفضهم حضور أي ممثل للبلدين في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المقبل.

السعيدي أشار في تصريحات لـ”اليوم” السعودية إلى أن السراج يحصل على تمويل قطري ضخم تتولى تركيا تمريره لأنصاره وللميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تحارب الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لذا فهو يسعى لوجود أنقرة والدوحة على طاولة مؤتمر برلين القادم الذي يشارك فيه ممثلون لكافة الدول المعنية بالأزمة الليبية.

وشدد السعيدي على ضرورة إقصاء تركيا وقطر من المشهد الليبي لدورهما الواضح في الفوضى التي تعيشها معظم مدن البلاد، لافتاً إلى أن الجيش يسقط يوميا طائرة مسيرة تركية ما يكشف عن حجم الدعم من أنقرة للإرهابيين.

كما يرى أن حل الأزمة الليبية مرهون بوقف وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مطالباً مجلس الأمن بمعاقبة تركيا لدروها في تهريب الأسلحة إلى العناصر المتطرفة.

ونوّه إلى أن استعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة هي الخطوة الأهم لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.