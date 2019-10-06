ليبيا – أعرب عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي عن إدانته الشديدة لقصف الكلية الجوية مصراتة.

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”أمس السبت قال:”‏أكدنا اليوم من مطار مصراتة المدني إدانتنا الشديدة لقصف المنفذ الجوي الوحيد في المنطقة الغربية بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم بمحاور القتال”.

وأضاف :”صمت سلامة يؤكد استمرار انسلاخه من المعايير الأخلاقية التى بُنيت عليها الأمم المتحدة يدعم إصرارنا على عدم قبوله كوسيط محايد”.

وإختتم السويحلي منشوره بالقول :”إن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تزيدنا إلا عزماً وإصراراً على دحر عدوان مجرم الحرب حفتر وإجتثاث مشروعه بالكامل”.