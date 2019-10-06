إسرائيل – يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل “الكابينيت”، اليوم الأحد، أول اجتماع له منذ شهرين لمناقشة مزاعم تزايد التهديدات من قبل إيران.

وسيجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار الوزراء في حكومته بعد ظهر اليوم بمقره في مدينة القدس، في أول جلسة للكابينيت منذ انتخابات الكنيست الأخيرة.

ويأتي ذلك في أعقاب تحذير نتنياهو، أثناء الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، من أن إسرائيل هي أكبر دولة معرضة للمخاطر الأمنية في العالم، قائلا: ” كل من يتابع الملف الإيراني يدرك مدى الخطر الذي يحيط بدولتنا في ظل تسلح إيران وتزايد قوتها”.

ونقلت وسائل إعلام عبرية في الأيام القليلة الماضية مرارا عن مسؤولين أمنيين تحدثهم عن زيادة خطر تعرض الدولة العبرية لهجمات من قبل إيران.

واستشهد نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس حزب “يسرائيل بيتنا” وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، في الأيام الأخيرة بـ”الاعتبارات الأمنية” في دعواتهم إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة في البلاد التي تواجه خطر الذهاب إلى الانتخابات التشريعية الثالثة على التوالي خلال فترة قصيرة، على خلفية العواقب الجسيمة التي تحول دون جهود تشكيل حكومة جديدة على أساس نتائج الإنتخابات الأخيرة.

المصدر: مكان + تايمز أوف إسرائيل