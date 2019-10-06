ليبيا – أكد المجلس الأعلى للقضاء على تمسكه بالثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية والمتمثلة في النزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء الليبي رغم انقسام جل المؤسسات على نحو أكسبه إحترام الجميع.

الأعلى للقضاء وفي بياناً له بمناسبة إكتمال المجلس بتشكيلته الجديدة التي أفرزتها العملية الإنتخالبة نشره المكتب الإعلامي لوزارة عدل الوفاق اليوم ،قال :”إن المجلس وأعضاء الهيئات القضائية يراقبون حالة الاحتراب بين أخوة الدين الواحد والوطن الواحد التي أنهكت الوطن والمواطن”،مشددا على رفض استمرار هذه الحالة، مطالبين في الوقت ذاته كافة الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن.

وشدد المجلس على النأي بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، مؤكدا رفضه لإقحامه فيه ليكون على الحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه.