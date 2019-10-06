الناخبون في كوسوفو يصوتون في انتخابات عامة يركزون فيها على الفساد واتفاق مع صربيا

الناخبون في كوسوفو يصوتون في انتخابات عامة يركزون فيها على الفساد واتفاق مع صربيا

كوسوفو – يتوجه سكان كوسوفو، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لتجديد قادتهم وسط ضغوط دولية شديدة من أجل تسوية النزاع مع صربيا الذي يشكل إحدى بؤر البلبلة الكبرى في أوروبا.

ويمكن للناخبين البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم من الساعة 5:00 بتوقيت غرينيتش إلى الساعة 17:00 في هذه الانتخابات التشريعية.

ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إلى التصويت لـ”قائمة صربسكا”، القوة السياسية الأكبر بين صرب كوسوفو والمنبثقة عن حزبه، فيما يهدد معارضو “قائمة صربسكا” بأجواء من الترهيب.

وبعد عقدين على انتهاء آخر الحروب التي وقعت في نطاق تفكك يوغوسلافيا، لا تزال بلغراد ترفض الاعتراف بالاستقلال الذي أعلنه من جانب واحد إقليمها السابق الذي يشكل الألبان غالبية سكانه.

ولا تعترف صربيا وأصدقاؤها وحلفاؤها، وفي طليعتهم روسيا والصين، باستقلال كوسوفو ويمنعونها من شغل مقعد في الأمم المتحدة.

كما أن العلاقات المتردية بين بلغراد وبريشتينا (عاصمة كوسوفا)، والتي تشهد بانتظام فترات تصعيد، تشكل عقبة كبرى أمام قضية انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي التي يتفاوض الطرفان حولها منذ سنين.

المصدر: أ ف ب