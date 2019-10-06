ليبيا – طالب المتحدث باسم “الاعلام الحربي لبركان الغضب” التابع للرئاسي مالك المدني أنصار الوفاق بترك التشاؤم يسيطر عليهم وذلك بعت تراجع مسلحيهم في عدد من المحاور حنوب طرابلس.

المدني وجه حديثه لانصار الوفاق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً :” لاحظت نسبة احباط كبيرة لديكم ، فلماذا كل هذا”.

وقال لانصار الوفاق بانهم مروا بمواقف صعبة خلا الـ6 اشهر الماضية وانهم قد صمدوا خلالها ، متسائلاً لماذا هذا الاحباط الان.

واكد في حتام تغريدته على ان مسلحي الوفاق لن يستسلموا ولن يخسروا المعركة حسب زعمه.