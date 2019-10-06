ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الأحد رئيس جهاز الشرطة القضائية بالحكومة المؤقتة بحضور عدد من المسؤولين بالجهاز.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إحتياجات مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية وتوفير الخدمات الأساسية للنُزلاء من الجوانب الصحية والبيئية والنظافة العامة داخل المؤسسة.

هذا وتم الاتفاق على توفير إحتياجات العيادة الصحية بما في ذلك سيارة الإسعاف والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير العناصر الطبية الكافية للعيادة وكذلك العمل على القيام بأعمال النظافة العامة الدورية وتوفيرالصناديق المخصصة للقمامة .