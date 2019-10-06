ليبيا – أعلنت مديرية أمن بنغازي عن إحصائية القضايا التي قام قسم النجدة بتسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي والمقدمة من قِبل رئيس قسم شرطة النجدة المقدم جمال العمامي.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس السبت أن جهود قسم النجدة أسفرت عن القبض على 5أشخاص مطلوبين في قضايا قتل بالإضافة إلى إلقاء القبض على 20شخصاً مطلوبين في عدة قضايا مختلفة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم ضبط 8مصانع خمور والقبض على الأشخاص القائمين عليها بالإضافة إلى ضبط الشارع العام بالمدينة ومنها إزالة الزجاج المعتم للمركبات والإطلاع على الإجراءاتها القانونية.

ونوّهت المديرية إلى أن قسم شرطة النجدة باشر حملاته المُكبرة لضبط جميع المخالفات من متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة وإلقاء القبض على أصحاب السوابق والمطلوبين وضبط الشارع العام بمتابعة الحالة الأمنية في المناطق التابعة لكل اختصاصات مراكز الشرطة بالمدينة لتقديم الدعم اللازم.

مديرية أمن بنغازي لفتت إلى أن رئيس قسم النجدة شدد على أعضاء القسم بالتحلي باليقظة والانتباه لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير الأمن والأمان وببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل أمن المدينة وتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكل تفاني وإخلاص.

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