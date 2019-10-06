وروسيا، أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، وواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ولكنها ليست عضوا في أوبك.

ودأب نائب رئيس الوزراء أليكسي جوردييف، وهو أحد المسؤولين المخضرمين في القطاع الزراعي الروسي، على الدعوة لإنشاء “أوبك الحبوب” في السنوات السابقة. وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.

وتمثل تصريحاته أمس السبت المرة الأولى التي يعود فيها إلى الفكرة بشكل علني منذ عودته إلى الحكومة في عام 2018.

ونقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن “أوبك الحبوب” ستهدف إلى ضمان الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق سياسة الأسعار وحل مشكلات الجوع في العالم وقد تشمل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرهم.