ليبيا – قال رئيس هيئة الإعلام الخارجي السابق بحكومة الإنقاذ جمال زوبية إن الكثيرين لا يعرفون سعيه منذ 20 يوماً لاستجلاب معدات دفاع جوي والكتروني من مصادر متعددة ، مضيفاً :” لم نجد في ليبيا رجل يتم الإجراء لا في القيادات السياسية ولا العسكرية”.

زوبية أوضح في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت أن إستجلاب معدات دفاع جوي والكتروني يحتاج فقط خبراء لمناقشة الافضل والمفاضلة والتوقيع والتوصيل خلال 48 ساعة والدفع بعد الاستلام.

ربما لايعرف الكثيرين أننا نسعى منذ أكثر من عشرين يوماً لاستجلاب معدات دفاع جوي والكتروني، من مصادر دولية متعددة، لم نجد في ليبيا رجل يتم الإجراء لا في القيادات السياسية ولاالعسكرية. نحتاج فقط خبراء لمناقشة الافضل والمفاضلة والتوقيع والتوصيل عندنا خلال 48 ساعة والدفع بعد الاستلام — Jamal Zubia (@jamal_zubia) October 5, 2019

وأضاف زوبية في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس السبت:”بعد ان أرضى السراج أنصار فبراير بكلمة نيويورك يجتمع الان مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة لانه لم يطلب من احد الدفاع عن طرابلس وكان منسق مع حفتر للدخول والثوار أحرجوه وفضحوا موقفه ،هذا شني يقولوله و شن علاقته بالرجال في الجبهات والدم في ميدان المعركة وكل المحاور مشتعلة”.

وتساءل زوبية:”فأين مجلس الدولة والوزراء ومجلس النواب اللي فالحين فقط في التنديد والاستنكار وبشدة”.

وإختتم رئيس هيئة الإعلام الخارجي منشوره بالقول:”الوطن محتاج مواقف وجهود حقيقية لأجل حسم المعركة”.