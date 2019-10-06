أبوظبي – صعدت البورصات العربية بنحو شبه جماعي في نهاية تداولات، الأحد، مستمدة الدعم من تفاؤل المستثمرين بقرب انطلاق موسم إفصاحات الشركات، عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 0.76 بالمئة إلى 6165 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.15 بالمئة إلى 4704 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.6 بالمئة إلى 5669 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.74 بالمئة إلى 2781 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “أرابتك” بنسبة 4.73 بالمئة و”سوق دبي المالي” بنسبة 2.8 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 1.06 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.16 بالمئة إلى 5035 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أدنوك للتوزيع” و”الدار العقارية” و”أبوظبي الأول” بنحو 1.87 بالمئة و1.51 بالمئة و0.53 بالمئة على التوالي.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.53 بالمئة إلى 7962 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع أسهم قيادية في قطاع المصارف.

وارتفعت بورصة مسقط بنحو محدود بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4026 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.14 بالمئة والمالي بنحو 0.07 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1822 نقطة، مع تراجع أسهم “الحياة” بنسبة 1.63 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.765 و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.6 بالمئة.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1511 نقطة، مع تراجع أسهم “البحرين الوطنية” بنسبة 1.89 بالمئة و”البحرين الإسلامي” بنسبة 1.64 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.57 بالمئة.

وكانت بورصة مصر في عطلة رسمية اليوم، بمناسبة الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر، على أن تعاود الدوام الرسمي غدا الإثنين.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.76 بالمئة إلى 6165 نقطة.

دبي: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 2781 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 7962 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 5035 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4026 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:-

الأردن: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1822 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1511 نقطة.