انجلترا – الإمساك مشكلة شائعة لدى الأطفال بعد الفطام، وقد تصل درجته إلى عدم القدرة على الإخراج لفترة وليس جفاف البراز فقط. ويعتبر نقص ألياف الطعام أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المشكلة المتكرّرة، خاصة إذا كان الطفل يأكل الكثير من الحلوى والأطعمة المصنّعة.

إليك كيف تساعدين صغيرك على تخفيف الإمساك:

* قدمي للطفل الفواكه الكاملة، فأفضل أنواع الألياف توجد في قشرة الفاكهة.

* بعض الفواكه تساعد على حركة الأمعاء مثل: الموز، والتفاح، والبرتقال، والجوافة، والخوخ (البرقوق).

* قد يكون أحد أسباب الإمساك نقص شرب الماء، احرصي على تدريب الطفل على عادة شرب الماء بانتظام، وتخصيص كوب له عليه رسومات الكرتون المفضّلة لديه.

* الحبوب الكاملة مصدر آخر للألياف، لذلك عند اختيار حبوب الإفطار احرصي على انتقاء النوع المصنوع من حبوب كاملة.

* اللبن (الزبادي) من الأطعمة التي تحسين الهضم، وتزوّد الأمعاء بالبكتريا الصديقة.

* قد يساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على تسهيل الإخراج، وبشكل عام احرصي على استخدامه في إعداد الأطعمة التي لا تتطلب تسخينها لدرجة حرارة عالية.

* إذا كان الإمساك يسبب ألماً شديداً للصغير يمكنه تناول ملعقتين صغيرتين من هلام الصبار (ألوفيرا) مع كوب ماء دافئ.

وكالات