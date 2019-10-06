كيم جونغ أون لشي جين بينغ: الصداقة التي لا تقهر بين بلدينا ستكون خالدة

كيم جونغ أون لشي جين بينغ: الصداقة التي لا تقهر بين بلدينا ستكون خالدة

الصين – تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز علاقة “طويلة الأمد وسليمة ومستقرة” مع كوريا الشمالية، في وقت يحتفل البلدان بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال شي جين بينغ اليوم الأحد إن العلاقة بين الجارين الآسيويين أدت “دورا هاما وإيجابيا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.

بدوره، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأحد رسالة إلى الرئيس الصيني شي بهذه المناسبة قال فيها إن “الصداقة التي لا تقهر (بين بلديهما) ستكون خالدة على طريق تحقيق قضية الاشتراكية”.

وقال كيم إن البلدين “سيدافعان بثبات عن قضية الاشتراكية ويحافظان على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم”.

وكانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها في عام 1949.

والتقى شي وكيم خمس مرات منذ مارس العام 2018.

المصدر: أ ف ب