كندا – بعدما كانت في طليعة سوق الهواتف الذكية في البداية، فقد أصبحت على وشك الإنقراض قبل أن تحصل شركة TCL على حقوق إستخدام علامتها التجارية في هواتفها الذكية.

مع عدم تسليط الأضواء والكشف عن طرازات جديدة في العام الماضي، فمن المرجح أن تظل أجهزة البلاكبيري المستقبلية عبارة عن هواتف ذكية متوسطة وإقتصادية.

في حدث CCS Insight Predictions الذي عُقد مؤخراً، قال المدير العام للتسويق في شركة TCL، السيد Stefan Streit أن الشركة ليس لديها خطط لإطلاق هواتف بلاكبيري متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في أي وقت قريب، فهو صرح بالقول : ” إنه ليس جهاز ترفيه ويمكنك بالفعل الحصول على رسالة إلكترونية بسرعة كبيرة. يمكننا الحصول على الكثير من المرح مع 5G، ويمكن إستخدامها ربما في تلفزيونات 8K أو الثلاجات … ليس فقط على البلاكبيري “.

ومع ذلك، ستقوم شركة TCL بإطلاق أجهزة 5G بأسعار معقولة في العام المقبل تحت علامتها التجارية الخاصة وتحت العلامة التجارية Alcatel. التفاصيل الوحيدة التي قُدمت لنا هي أن هذه الهواتف ستكلف أقل من 600 دولار أمريكي وسيتم إطلاقها في النصف الثاني من العام المقبل.

وكالات