مصر – اضطرت الشقيقتان وفاء وآيتن عامر لوقف نشاطها الفني بالكامل، بعد دخول والدتهما المستشفى من أجل الخضوع لعملية جراحية عاجلة.

آيتن أعلنت عن الخبر من خلال حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة لها مع زوجها ووالدتها وشقيقتها من داخل المستشفى، وكتبت :”ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتي وهتعمل عملية تانية كمان ١٠ أيام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة.. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء.. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض و ارزقها الشفاء العاجل”.

وتمنى عدد من النجوم الشفاء العاجل لوالدة آيتن ووفاء، ومنهم حمادة هلال ومي سليم وروجينا وميريهان حسين ومنى زكي وهند صبري.

وسائل اعلام مصرية