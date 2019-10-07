أطعمة تساعدك على إنقاص وزنك منها المشروم

أطعمة تساعدك على إنقاص وزنك منها المشروم

مصر – يوجد الآن الكثير من الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم ولكنهم نباتيون لا يأكلون اللحوم والدجاج والسمك، وفى أغلب الأوقات عند بدء اتباع نظام غذاء صحى لإنقاص الوزن نهتم بالبروتينات، لأنها تساعد على الشبع لفترة طويلة، ولكن موقع بولد سكاى قدم بعض الأكلات للأشخاص النباتيين وفق صدى البلد :

1 البطاطس

يعتقد معظم الأشخاص أن البطاطس تزيد الوزن، ولكن تناول البطاطس المسلوقة يمنحك الشعور بالامتلاء ويجعلك تتناول كمية أقل من الطعام

2 الخضراوات

مثل الكرنب، القرنبيط، البروكلى لاحتوائهم على الألياف والطاقة.

3 الخضراوات الورقية

السبانخ، الملوخية والكثير من الخضراوات الورقية التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة وتعطى الكثير من الطاقة.

4 المشروم

يمتلئ بالفيتامينات والمعادن ويحتوى على سعرات حرارية قليلة ويساعد على الشبع لفترة طويلة.

5 القرع

هو غذاء مليء بالمغذيات ومنخفض السعرات وملئ بالفيتامينات ويمكن طهيه بأكثر من طريقة.

وكالات