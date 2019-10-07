السويد – تقاسم الأمريكيان وليام كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف جائزة نوبل للطب لعام 2019 تقديرا لهم على اكتشاف يتعلق بكيفية استشعار الخلايا الأكسجين.

أعلن ذلك الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع “تويتر”، الإثنين.

وذكر الحساب أن العلماء الثلاثة نالوا الجائزة بشكل مشترك تقديرا لهم على اكتشافهم “كيف تستشعر الخلايا وتتكيف مع الأوكسجين”.

وتعد هذه الجائزة الـ110 في الفئة التي يتم منحها للعلماء والباحثين المتميزين منذ 1901.

وقال معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، عبر بيان، إنه ينبغي على الفائزين الثلاثة أن يتقاسموا الجائزة النقدية البالغة 918 ألف دولار بالتساوي.

وحسب البيان، فإن الاكتشافات التي قدمها العلماء الثلاثة “لها أهمية أساسية لعلم وظائف الأعضاء، وتمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة الأنيميا (فقر الدم) والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى”.

الأناضول