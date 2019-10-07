ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع 39 من الفترة 23 حتى 29 سبتمبر.

المركز أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز أن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 32 حالة بينما بلغت حالات السعال الديكي 6 حالات وبلغت عدد الإصابات بالشلل الرخوي الحاد حالاتان فقط وعدد حالات الإصابة بالسحايا بلغ 6 حالات.

وحول الأمراض المنقولة بالمياه أشارت إدارة الرصد والاستجابة أنه تم تسجيل 21 حالة إسهال مدمي و23 حالة متلازمة يرقان وتم تسجيل 104 حالة للأمراض الجلدية.

وأضافت الإدارة بعد ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة منها إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة.