إيطاليا تعود إلى عصر النهضة مع قميص المنتخب الجديد

إيطاليا تعود إلى عصر النهضة مع قميص المنتخب الجديد

إيطاليا – كشفت شركة تصميم ملابس وقمصان المنتخب الإيطالي لكرة القدم، النقاب عن القميص الجديد للاعبي المنتخب المستوحى من عصر النهضة.

ونشرت شركة الملابس والأحذية الشهيرة، مقطع فيديو لاستعراض القميص الجديد للمنتخب الإيطالي، الذي يحاكي عصر النهضة، كما يحاول المدرب روبرتو مانشيني أن يفعل الآن، بإعادة أبطال العالم 4 مرات من قبل لوضعهم الطبيعي، والاعتماد على مواهب الجيل الصاعد.

وسيظهر الأزوري بقميصه الجديد في مباراة السبت المقبل في مواجهة المنتخب اليوناني، والتي ستقام على ملعب “الأولمبيكو” ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويحتل المنتخب الإيطالي صدارة مجموعته العاشرة برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه المنتخب الفنلندي.

يذكر أن المنتخب الإيطالي غاب عن مونديال روسيا 2018 لأول مرة منذ عقود، قبل أن تتحسن أموره مع مانشيني.

المصدر: “تويتر”