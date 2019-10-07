الولايات المتحدة – ابتكرت مجموعة من العلماء في كلية ستانفورد للهندسة، نموذجا أوليا لهلام (جل)، يمكن استخدامه لمنع انتشار حرائق الغابات.

ويمكن استخدام الهلام المصنوع من السليلوز في المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات، ويمكنه أن يبقى فعالا طوال موسم الحرائق، ويحافظ على خصائصه خلال الفترة بكاملها، على الرغم من تأثيرات الطقس.

وترأس المشروع، أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة ستانفورد، إريك آبل، حيث عمل على إنشاء هذا الابتكار مع فريقه، عقب مشاهدة الدمار الذي ألحقه الحريق الضخم “كامب وايلد فاير” بالغابات في شمال ولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة الأمريكية)، في عام 2018.

وتساءل آبل وشقيقه (الذي يعمل في مجال مكافحة الحرائق في هاواي)، حول إمكانية وضع مثبطات للحريق في المواد الهلامية، وتوصلا في النهاية إلى إنشاء نموذج أولي للهلام الذي يمتلك قدرة على منع تمدد الحرائق.

وحقق الهلام نجاحا في الاختبارات الأولية، حيث منع وقوع الحرائق في المناطق المعرضة لخطر كبير.

المصدر: ديلي ميل