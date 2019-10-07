ألمانيا – أعرب المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارس هاينتس رومينيغيه عن امتعاضه من استدعاء مدافع البارفاري لوكاس هرنانديز، إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم بطل العالم رغم إصابته.

وجاء استدعاء هرنانديز إلى تشكيلة منتخب الديوك على الرغم من أن رومينيغيه تواصل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وأعلمه بأن اللاعب غير متاح للمنتخب بسبب الإصابة.

وقرر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان استدعاء الظهير الأيسر البالغ 23 عاما الذي أصبح هذا الصيف أغلى لاعب في تاريخ بايرن، بعد أن تعاقد معه مقابل 80 مليون يورو من أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى التشكيلة لخوض مباراتي إيسلندا وتركيا، الجمعة والاثنين تواليا، في تصفيات كأس أوروبا 2020.

ولم يكن رومينيغيه راضيا عما صدر عن ديشان بشأن هرنانديز حين قال إن اللاعب مستعد للعب مع المنتخب الفرنسي حتى لو كان بساق واحدة، مشيرا إلى أن النادي البافاري لم يمانع في استدعاء الفرنسيين الآخرين في فريقه، كينغسلي كومان، كورنتان توليسو وبنجامين بافار، التزاما بالقواعد لأنهم بصحة جيدة، “لكن بالنسبة للوكاس هرنانديز، كنا نأمل بالمزيد من التفهم نظرا إلى المخاطرة الكبيرة”.

وتحل فرنسا ضيفا على إيسلندا الجمعة في ريكيافيك ضمن منافسات المجموعة الثامنة، قبل أن تستضيف تركيا الاثنين على استاد “دو فرانس” في ضواحي باريس.

وتتصدر فرنسا المجموعة مشاركة مع تركيا ولكل منهما 15 نقطة من 6 مباريات، فيما تحتل إيسلندا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عنهما، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى النهائيات القارية.

المصدر: “أ ف ب”