ليبيا – كشفت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة عن تحقييق وحدات القوات المسلحة لتقدم في محور العزيزية وتُبسط السيطرة على مواقع وتمركزات جديدة ، بعد إشباكات عنيفة خاضتها صباح اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 مع مسلحي الوفاق.

الاعلام الحربي أوضح بأن منطقة العزيزية تشهد في هذه الأثناء حملات تمشيط واسعة بعد تراجع وتقهقر من وصفتهم بـ”مجموعات الحشد المليشاوي” ، مبينةً بأن وحدات القوات المسلحة تلاحق مسلحي الوفاق بعد أن تركو جثث قتلاهم وعتادهم .

كما أكد الاعلام الحربي بأن مقاتلات السلاح الجوي قد استهدفت مواقع مسلحي الوفاق في سرت ومصراتة ومحاور جنوب شرق وجنوب غرب طرابلس ، وأن الطلاعات الجوية لازلات مستمرة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن السلاح الجوي بالقيادة العامة ينفذ كامل التعليمات على أكمل وجه بعد رصد دقيق ومراقبة لكل المواقع المُستهدفة ، كاشفاً على تحقيق كل المهام الموكلة للسلاح الجوي بدقةٍ عالية .

العلام الحربي أكد على أن تنفيذ هذه المهام يتم بمتابعةٍ وإشراف مُباشر من القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر ، مؤكدة سيطرة القوات المسلحة على كافة مناطق العمليات .

وحذرت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة في ختام ايجازها بأن أي تجمع أو تحرك مشبوهٍ سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .