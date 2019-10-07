الكويت – أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 1.24 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، على أساس سنوي.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، اطلعت الأناضول عليها، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 114.6 نقطة في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 113.2 نقطة بالشهر المماثل من 2018.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 11 مجموعة، أبرزها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.87 بالمئة، تلاها النقل بنسبة 4.42 بالمئة، ثم الترفيه بـ 3.5 بالمئة.

في المقابل، تراجعت أسعار مجموعة المسكن “منفردة” بنسبة 0.78 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.17 بالمئة، مقابل نحو 114.4 نقطة في يوليو/ تموز الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

الأناضول