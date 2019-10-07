ليبيا – أطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد على المشاكل التي تواجه سير عمل مصلحة الطيران المدني وذلك خلال إجتماع عقده مع رئيس المصلحة عبد الحميد البرعصي بحضور عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سبل تذليل كافة الصعاب التي تواجه المصلحة وسبل تسهيل الملاحة الجوية.

وفي هذا الصدد، قرر الثني الموافقة على إنشاء برج مراقبة بمطار بنينا الدولي وتوسعة محطات وقوف الطائرات وتوفير سيارات للإطفاء في كافة المطارات كما أصدر تعليماته بالإسراع في إنشاء مبنى لمصلحة الطيران المدني في مدينة بنغازي.