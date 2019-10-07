ليبيا – علق عضو مجلس النواب عن الجفرة إسماعيل الشريف على تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني فيما يخص الجنوب وعدد من نوابه، مؤكداً ضرورة عدم توظيف المسائل التي تحدث حالياً في أي جوانب سياسية وإستغلالها من قبل بعض القنوات الأخرى في جوانب سلبية.

الشريف قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحاها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن بلدية الجفرة قد استملت مجموعة من الأمور العينية الموجودة على أرض الواقع من سيارات إسعاف بالإضافة لمشروع خط المياه الذي تم تنفيذيه.

وأشار إلى أن تواصلهم كان مستمر في هذا الصدد مع لجنة الأزمة الجديدة حيث تم تزويد الجفرة بـ 5 سيارات اسعاف وتخصيص 4 مليون دينار لجامعة الجفرة لإنجاز كل المشاريع، لافتاً إلى أنهم غير مسؤولين عن أي أمر خارج مدينة الجفرة بالتالي نواب الجفرة يتحملون مسؤولية ملفات المدينة أمام الله والشعب.

ونوّه إلى أن البلدية في صدد استكمال بعض الإحتياجات الأخرى بتعليمات من رئيس الوزراء وستم إستمرار أعمال الصيانة بكل المرافق الصحية لمدينة الجفرة ومستشفى زلة والعيادة الصحية في هون ومصحة الفقهاء التي تعرضت للحرق من قبل داعش.

كما أكد على ثقته التامة والكاملة هو وأعضاء مجلس النواب بدائرة الجفرة الفرعية في قدراتهم وتوجهاتهم أما بشأن تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة فكل نائب يتحدث عن نفسه وفقاً لقوله.

وإستطرد حديثه :” أتكلم بحق الدفاع عن نفسي وزملائي كل ما هو مصروف مقابله شيء مادي وعيني سواء سيارات إسعاف أو مشروع تم تنفيذه والمجالس البلدية والحكماء والنواب كلها موجودة وبالإمكان التواصل معها وإثبات حقيقة تنفيذ أي من المشاريع، مصطفى كنونو بطبيعة الحال يثق بالجميع وقدم الخدمات لنا”.

وتابع مضيفاً :”يجب فتح تحقيق فيما يخص أي قضايا فساد والتأكد من شبهات تطرح متعلقة بأحوال وخدمات الليبيين فنحن كلنا ضدها وبالتأكيد كل من أفسد العملية السياسية والمالية سيلاحقه القانون، النائب لا يطلب لمصالحه والأموال الموجودة سواء في الوفاق او المؤقتة هي أموال ليبية لذلك نحن ننزعج من توجه بعض المؤسسات والبلديات لمؤسسات خيرية لتحصل على الأموال”.