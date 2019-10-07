ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري أمس الأحد وفدا من مكون التبو بمدينة مرزق ضم كلا من رئيس المجلس التسييري للمدينة علي ورضابو وعدد من أعيان وحكماء مكون التبو وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي وعضو المجلس الطاهر المكني .

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة ملف إعادة تشكيل المجلس البلدي المنتخب بمدينة مرزق وتكليفه بأداء مهامه التسييرية.

وناقش المجتمعون الصعوبات والعراقيل التي تواجه البلدية وأوضاع المهجرين منها وسبل عودتهم إليها وتذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق ذلك.