ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برفقة نائبه الأول محمد بقي وعضو المجلس عن دائرة سوق الجمعة جلال حسن أمس الأحد مع رئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية سوق الجمعة عبدالعزيز الرعوبي وعضو المجلس عبدالمنعم بن سليمان.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس ماوصفه المشري بـ”العدوان المتكرر على مطار امعتيقة” وضرورة وضع حد له بالإضافة لضرورة وحدة الصف الاجتماعي وتفعيل دور مجالس الحكماء والأعيان على مستوى ليبيا لما يقومون به من عمل مهم وبارز في ملف المصالحة الوطنية.

وبحث المجتمعون سبل دعم مجلس الدولة لمجالس الحكماء والأعيان في الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.