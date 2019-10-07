ليبيا – إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ، بمقر القيادة العامة في الرجمة اليوم الاثنين بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات .

المشير حفتر أوصى بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بإستمرارية الإنضباط العسكري داخل المؤسسة ، مجدداً تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم .

المشير حفتر أوصى بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بإستمرارية الإنضباط العسكري داخل المؤسسة ، مجدداً تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم .