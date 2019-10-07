 المشير حفتر يجتمع بأمراء محاور العاصمة طرابلس بمقر القيادة العامة في الرجمة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – إلتقى القائد العام للقوات المسلحة المُشير خليفة حفتر ، بمقر القيادة العامة في الرجمة اليوم الاثنين بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات .

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المشير حفتر أوصى بحسب مكتب إعلام القيادة العامة بإستمرارية الإنضباط العسكري داخل المؤسسة ، مجدداً تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم .
 
كما شدد اقائد العام خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية.