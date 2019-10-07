ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن من وصفه بـ ” المليشياوي المجرم” فتحي باشاآغا ” وزير داخلية الوفاق قد تجرأ ليهدد أهل برقة ( المنطقة الشرقية ) بتدخل تركي وجنود أتراك على الأرض معتبراً ذلك كدليل على ” عمالة ” المعني للأتراك وقادتهم.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن باشاآغا نوّه إلى ذلك بقوله أنهم سوف يفتحون الرجمة كما فتح محمد الفاتح العثماني القسطنطينية، واصفاً تصريحه بـ”الأحمق الذي يُراد منه إستعادة أمجاد القتلة الأتراك في بلدنا “.

وتابع مضيفاً:”الرد عليه لن يكون بتصريح كما هرطق في حديثه ، إنما بفعل الرجال الذين سوف يقتحمون عليه وكره الخبيث” في إشارة منه إلى مقر حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي في طرابلس .

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن باشآغا قوله مساء السبت في تجمع للإعلاميين بأن قواتهم ستفتح ” الرجمة حيث مقر القيادة العامة ” كما فتح القائد محمد الخامس بايزيد العثماني القسطنطينية .