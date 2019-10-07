اسبانيا – ألحق فريق برشلونة هزيمة ثقيلة بضيفه إشبيلية (4 -0) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، وذلك في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف التقدم للفريق الكتالوني، في الدقيقة الـ 27 بتسديدة رائعة، على غرار “مقصية” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص فريقه السابق ريال مدريد، في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس، بدوري الأبطال.

وضاعف التشيلي أرتورو فيدال النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 32، وأضاف زميله الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث “للبرسا”، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

واختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية “البلوغرانا”، في الدقيقة الـ 78 ليقطع بذلك صيامه عن التهديف في الموسم الجاري لليغا.

ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 16 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق نقطتين خلف المتصدر غريمه التقليدي ريال مدريد.

بينما توقف رصيد إشبيلية عند 13 نقطة، وبقي في المركز السادس على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT