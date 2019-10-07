لندن – كشفت بيانات رسمية، الإثنين، تسجيل شركات التجزئة في بريطانيا أسوأ أداء خلال الشهر الماضي منذ 24 عاما.

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية (BRC) في بيان اليوم، إن إجمالي مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2019.

ويشير التراجع، إلى بدء تأثر الاقتصاد الاستهلاكي قبل أشهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، المزمع في نهاية الشهر الجاري، بعدما كان مقررا في 29 مارس/آذار الفائت.

وأشار البيان إلى ارتفاع المبيعات عبر الإنترنت، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 0.7 بالمئة، أبطأ نمو على الإطلاق.

ووفق البيانات الرسمية، تباطأ النمو السنوي في مبيعات التجزئة بشكل حاد من الذروة في مارس/ آذار الماضي، ليصل إلى 2.7 بالمئة في أغسطس/ آب من العام الجاري.

ويحظى تقرير مبيعات التجزئة في بريطانيا بمتابعة دقيقة، وللاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تشكل مبيعات التجزئة جانبا كبيرا من الاستهلاك، وهو المحرك الرئيس للاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني 2019، للمرة الأولى منذ 2012، بعد تحقيق معدل نمو قوي 0.5 بالمئة في الربع الأول.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو 1.3 بالمئة في 2019 مقابل 1.2 بالمئة في تقديرات سابقة.

الأناضول