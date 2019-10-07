أبوظبي – تباين أداء البورصات الخليجية في نهاية تداولات الإثنين، على الرغم من مكاسب أسواق النفط العالمية، فيما صعدت بورصة مصر بنسبة 1.5 بالمئة، بدعم قرار مجلس الوزراء بخفض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50 بالمئة.

وبحلول الساعة (13:35 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 0.79 بالمئة أو 46 سنتا إلى 58.83 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.95 بالمئة أو 50 سنتا، إلى 53.31 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.5 بالمئة إلى 14431 نقطة، بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات المحلية بعد قرار مجلس الوزراء.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 1.08 بالمئة إلى 6232 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.42 بالمئة إلى 4724 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.91 بالمئة ليغلق عند 5720 نقطة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.79 بالمئة إلى 5075 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.53 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.97 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 1.35 بالمئة.

وزادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.78 بالمئة إلى 2803 نقطة، على وقع مكاسب أسهم كبرى مثل “سوق دبي”، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 2.27 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 1.91 بالمئة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1519 نقطة، مع ارتفاع سهمي “الأهلي المتحد” و”البحرين للأسواق الحرة” بنحو 1.71 بالمئة و0.52 بالمئة على التوالي.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1827 نقطة، مستفيدة من صعود أسهم “المتحدة للاستثمارات” بنسبة 2.2 بالمئة و”بنك الاتحاد” بنسبة 0.62 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.06 بالمئة إلى 7878 نقطة، على إثر عمليات بيع ضغطت على بعض الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4026 نقطة بضغط هبوط أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.01 بالمئة و0.23 بالمئة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.5 بالمئة إلى 14431 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.08 بالمئة إلى 6232 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 5075 نقطة.

دبي: بنسبة 0.78 بالمئة إلى 2803 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1519 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1827 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.06 بالمئة إلى 7878 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4026 نقطة.