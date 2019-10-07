فيينا – تذبذبت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، انتظارا لجولة جديدة من المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والخميس المقبل، تستضيف واشنطن العاصمة اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في محاولة جديدة للتوصل إلى أرضية مشتركة لإبرام اتفاق تجاري.

وبحلول الساعة (07:45 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.26 بالمئة أو 15 سنتا إلى 58.53 دولارا للبرميل، بعد تراجع في بداية التعاملات.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.40 بالمئة أو 21 سنتا إلى 53.02 دولارا للبرميل.

وفشلت أكثر من 12 جولة من المباحثات التجارية بين بكين وواشنطن خلال الشهور التسعة الماضية، رافقها تصاعد حدة الخلافات دفعت إلى تبادل فرض رسوم جمركية.

الأناضول