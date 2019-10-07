انجلترا – أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن قائده وحارس مرماه الفرنسي، هوغو لوريس، سيغيب عن صفوفه حتى نهاية العام الحالي، بعد إصابته بخلع في مرفقه خلال مباراة برايتون في “البريمير ليغ”.

وأتى تأكيد نادي شمال لندن، بعد ساعات من إبداء مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، اعتقاده بأن الحارس الدولي لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية العام، بعد الإصابة القوية والمؤلمة التي تعرض لها السبت.

وأوضح توتنهام في بيان: “خضع هوغو لوريس لتقييم إضافي هذا الصباح بعد إصابته بخلع في المرفق خلال مباراتنا ضد برايتون… أظهرت النتائج أنه وعلى رغم عدم حاجته إلى عملية جراحية، قائد فريقنا عانى من تضرر في الأوتار ولا يتوقع أن يعاود التمارين قبل نهاية 2019”.

وأشار البيان إلى أن لوريس البالغ 32 عاما الذي أصيب في بداية المباراة ضد برايتون، سيخضع حاليا لفترة “راحة وتأهيل بإشراف الجهاز الطبي في النادي”.

وجاءت الإصابة بعدما اختل توازن قائد المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018، عندما ارتقى لالتقاط كرة عرضية، فأمسك بها لكنه وجد نفسه على وشك السقوط داخل حدود مرماه. وترك الحارس الكرة خشية تسببه بهدف، فتهيأت أمام مواطنه نيل موباي الذي تابعها في الشباك مسجلا الهدف الأول لبرايتون الذي أنهى المباراة فائزا بثلاثية نظيفة.

المصدر: أ ف ب