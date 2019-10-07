إسبانيا – تمكن الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، من تسجيل هدفه الأول مع فريقه الملكي هذا الموسم.

وهز خاميس، الشباك خلال فوز ريال مدريد على نظيره غرناطة بنتيجة 4-2، السبت الماضي، في إطار الجولة الثامنة من عمر الليجا.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن خاميس رودريجيز سيبقى في فالديبيباس (مقر تدريبات ريال مدريد)، خلال فترة التوقف الدولي، لمواصلة العمل الجاد من أجل استعادة ثقة مدربه زين الدين زيدان.

وأضافت أن خاميس ليس لديه سوى شيء واحد في رأسه وهو النجاح في ريال مدريد، ولهذا السبب سيظل في مقر تدريبات الملكي خلال فترة التوقف الدولي، لمواصلة التحضيرات تحت إشراف زيدان.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار استبعاد خاميس من قائمة منتخب كولومبيا، تم اتخاذه بالاتفاق المتبادل مع مدربه كارلوس كيروش، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مواجهتي تشيلي والجزائر.

المصدر: كووورة