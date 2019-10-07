مصر – أعلنت الفنانة دينا الشربيني منذ عدة أيام استعدادها لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال جزء جديد من مسلسل “زي الشمس”، وتوقع الجميع أن يتولى مهمة إخراجه سامح عبد العزيز وذلك بعد إستكمال إخراج الجزء الأول من المسلسل.

لكن في الحقيقة أن طليق الفنانة روبي، لم يترشح لهذا العمل حتى الآن، حيث ترغب الشربيني في التعاون مع المخرج هاني خليفة، وقد طلبت هذا الأمر من جهة الإنتاج وتجري حالياَ مفاوضات معه.

يذكر أن مسلسل “زي الشمس” من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً كبيراً خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطلته نخبة من النجوم منهم ريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وسوسن بدر وأحمد مالك.

وسائل اعلام مصرية