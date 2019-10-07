السعودية – بحث رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آفاق التعاون بين موسكو والرياض في مجال الاستثمار.

كذلك تم التطرق للتحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزمعة إلى السعودية، والتي يتوقع أن تمنح زخما للعلاقات بين روسيا والمملكة، اللتين تعدان أبرز منتجين للنفط في العالم.

وقال دميترييف، في بيان، إن الاجتماع مع القيادة العليا للمملكة وشخصيا مع ولي العهد السعودي عشية زيارة الرئيس الروسي إلى السعودية أظهرت آفاقا بارزة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن موسكو والرياض تخططان لتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات من الطاقة إلى الثقافة خلال الزيارة.

ووفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسي، فقد حضر الاجتماع أيضا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبد الله بن بندر، ووزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان.

وقبل يومين تم تقليد دميترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تمتين أواصر التعاون بين السعودية وروسيا، ويكون بذلك أول روسي يحصل على هذه الجائزة بعد الرئيس بوتين، الذي نال وسام الملك عبد العزيز الأول خلال زيارته للسعودية عام 2007.

وتأسس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا. ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

ويعتبر الصندوق منصة للاستثمارات السعودية إلى روسيا، وفي العام 2015 قام الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل، حيث خصص الصندوق السعودي 10 مليارات دولار لاستثمارها في روسيا بالتعاون مع الصندوق الروسي، وفي هذا الإطار اعتمد الصندوقان استثمارات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار دولار.

المصدر: RT