روسيا – كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن تحرك منسق جرى بين روسيا والسعودية بعد الهجوم الذي استهدف منشآت “أرامكو” وأدى إلى هبوط مستوى إنتاجها النفطي بنحو النصف.

وأوضح نوفاك في مقابلة مع “رويترز”، أن روسيا استعدت للقيام بتحرك منسق إذا اقتضت الضرورة، وذلك لتفادي حدوث تقلبات كبيرة في سوق النفط بعد هبوط إنتاج السعودية.

وقال نوفاك: “كان لنا اتصال مع الوزير السعودي.. قال إنهم يتصرفون. وشعرت بأنه لم تكن هناك حاجة لأي إجراءات استثنائية”.

وأضاف: “قلنا إن لدينا طاقة إنتاجية فائضة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميا، لكن قدرتنا اليوم أعلى لأن الشركات واصلت الاستثمار (خلال خفض الإنتاج)”، مؤكدا أن طاقة روسيا الإنتاجية الفائضة تبلغ زهاء 500 ألف برميل يوميا.

ونجحت السعودية بعد نحو أسبوعين من استهداف “أرامكو”، في 14 سبتمبر الماضي، في استعادة مستوى الإنتاج بشكل كامل، وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال منتدى للطاقة في موسكو مطلع الشهر الجاري، بأن الطاقة الإنتاجية الحالية للمملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات