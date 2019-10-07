ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الأحد كافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات بتواصل مع الأجهزة الأمنية للعمل بضرورة إخلاء المقرات التابعة لوزارة الصحة بالبلديات المملوكة للدولة التي تم الإعتداء عليها من قبل المواطنين او التي تم استغلالها من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى.

عقوب أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي يتم شغلها كمقرات ادارية وسكانية وهي ملك لوزارة الصحة وضرورة تسليمها لمسؤولي المرافق الصحية بالبلديات.

ونوّه وزير الصحة إلى كافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات مخاطبة وزارة الصحة كتابياً حيث ستتخذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بشأن مخاطبة جهات الاختصاص لتنفيذ قرار الإخلاء.