ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيقاف معمل الغاز بميناء الزويتينة إعتباراً من اليوم الإثنين لإجراء عمليات الصيانة المجدولة التي ستستمر إلى 14 من شهر أكتوبر الجاري.

المؤسسة بيّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة أن عملية الإيقاف سيترتب عليها الإيقاف حيث سيتم تعليق الإنتاج في حقل الفارغ خلال هذه الفترة مما يترتب عليه إيقاف حوالي 15 الف برميل نفط يومياً وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

ولفتت إلى أن شركة سرت ستستمر بتزويداتها الطبيعية من الغاز لمحطات الكهرباء وسيتم تعويض الفاقد من الغاز بالوقود السائل وقد تم إبلاغ الشركة العامة للكهرباء بهذه الإجراءات.