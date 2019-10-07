ليبيا – طالب وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق أبو بكر الجفال في خطاباً له أمس الأحد المراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بضرورة إيفاد الوزارة بتقرير الإيرادات والمصروفات عن فترة الأول من يناير حتى الـ30 من شهر سبتمبر للعام الجاري.

مالية الوفاق دعت في خطابها والذي أطلعت المرصد نسخة منه إلى ضرورة الإسراع في تسليم تقرير الإيرادات والمصروفات في مدة لا تتجاوز الـ15 من شهر أكتوبر الجاري.

وأضافت أن طلب تقرير الإيرادات والمصروفات يأتي تنفيذاً للقانون المالي للدولة وللائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما وعملاً بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم “375”للعام الجاري بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2019.

مالية الوفاق حذرت في ختام خطابها بأنه سيتم حجب مخصصات أية جهة تتخلف عن تقديم التقرير وفقا للتشريعات المالية النافذة.