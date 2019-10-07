الولايات المتحدة – ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن روسيا لديها أكبر عدد في العالم من العربات القتالية المدرعة، بحيث يفوق عددها إجمالي ما لدى جميع الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو.

وأفاد موقع “Global Firepower” المتخصص بأن الترسانة الروسية تضم نحو 22 ألف دبابة، في حين أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تملك ما يزيد قليلا عن 11 ألف دبابة.

كما يوجد لدى الولايات المتحدة وكندا ما يقارب 18 ألف دبابة، وتحظى تركيا من بين دول الناتو بأكبر عدد من هذا النوع من المركبات القتالية، ويصل عددها إلى 3200.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة جوزيف دانفورد قد أعلن في وقت سابق أن الناتو في السنوات الأخيرة يفقد تفوقه العسكري أمام روسيا، لافتا إلى أن وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي يقرون بأن روسيا منافس في المجال العسكري، فيما أن تفوق الناتو لم يعد له وجود.

المصدر: نوفوستي